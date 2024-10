Eulen-Marketing

Heinz-Christiam Strache fand im KURIER zuletzt eine erstaunlich prägnante Erklärung für Herbert Kickls Wahlerfolg: „Er hat im Bereich Marketing und Analyse unglaubliches Talent.“

Was zumindest das Marketing betrifft, konnte man anhand der TV-Bilder vom Montag zustimmen. In Stunden, in denen eigentlich nichts zu berichten war, außer Tapetentür auf, Tapetentür zu, Händeschütteln, hatte Kickl eine ominöse blaue Box dabei und zog wieder einmal die Aufmerksamkeit auf sich. In der ZiB 1 bekam man Aufschluss über den Inhalt, in dem lapidaren Nebensatz: „der FPÖ-Chef, der Van der Bellen eine Swarovski-Eule schenkt“.

Gelegenheits-ZiB-Konsumenten aus dem Ausland mochten sich vielleicht fragen, ob derlei Product Placement hierzulande zum täglichen Polit-Geschäft gehört. Im Stile von: Kanzler Nehammer nimmt den Regierungsauftrag an und trägt dabei einen Maßanzug von SKda, exklusiv erhältlich im VP-Shop.

Versuch einer Analyse: Marketing ist viel, aber zum Glück noch nicht alles in der Politik.