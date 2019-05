Parlament: Neben Kanzler droht auch türkisen Ministern die Abwahl

Es sind zwei außerordentlich spannende Tage für die Politik: Am Sonntag können rund 400 Millionen wahlberechtigte EU-Bürger ihre 751 Vertreter im EU-Parlament wählen.

Und am Montag könnten 8,8 Millionen Österreicher dabei zuschauen, wie ihr heimisches Parlament den Bundeskanzler absetzt. Oder gleich die ganze Regierung. Oder Teile davon. Mit Stand Samstagabend kursieren drei Optionen.

Aber von vorn: Die Liste Jetzt will am Montag bei der Sondersitzung im Nationalrat einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz einbringen. Sie braucht dafür die Stimmen von SPÖ und FPÖ. Offiziell gibt es noch von keinen der beiden Fraktionen eine klare Zu- oder Absage.

SPÖ berät am Sonntag

Die SPÖ will morgen darüber in einer Sitzung des Präsidiums beraten. Endgültig entscheiden wird der SPÖ-Klub am Montag, heißt es. Es verdichten sich nun die Hinweise, dass die SPÖ einen eigenen Vorstoß plant, der weiter geht.

Zunächst war von einem Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung die Rede – damit wären aber auch die gerade erst am Mittwoch angelobten Experten weg.