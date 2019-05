Staatsmann gefordert: Ruhender Pol in der Hofburg

Van der Bellen appelliert an die „Ruhe, Vernunft und die staatspolitische Verantwortung“. Er spricht damit vor allem der SPÖ ins Gewissen. Die Roten würden am liebsten Türkis-Blau komplett in die Wüste schicken, mitsamt Kurz und den Seinen.

Doch VdB setzt auf eine stabile Übergangsregierung bis zum Wahltermin Anfang September. Und Kurz soll sie anführen. „Alles geschieht nur zum Wohl der Republik“, macht er klar. Würde am Sonntag nicht das EU-Parlament, sondern der Chef in der Hofburg gewählt, Kurz würde Van der Bellen wählen.

Auch bei der Auswahl der Spitzenbeamten für die Leitung der plötzlich führungslosen blauen Ministerien gehen Van der Bellen und Kurz nun de facto Hand in Hand.

Seine jüngsten Auftritte runden das untadelige Bild ab, das die Öffentlichkeit mittlerweile von ihm haben dürfte. Vergessen ist der eine oder andere Mini-Aufreger vom Beginn seiner Amtszeit.

Viel nachhaltiger wiegt VdBs besonnene Amtsführung entlang der „Eleganz und Schönheit der Verfassung“, wie er sagt, in den Chaostagen nach Ibiza.

Der grüne Wirtschaftsprofessor scheint in den ernsten Stunden regelrecht im Amt aufzugehen. Seine Wähler, halb Österreich, fühlen sich bestätigt, sie sehen einen Staatsmann vor sich und wollen sich gar nicht vorstellen, wie ein Präsident Norbert Hofer die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl zu blockieren versucht hätte.

VdB zögerte keine Sekunde. Er macht damit für viele einen vermeintlichen Fehler wieder gut, Kickl angelobt zu haben. Und erteilt auch Kurz eine Art Absolution, es mit den Rechtspopulisten überhaupt versucht zu haben.

VdB hat 2018 die Bestellung des rechtslastigen Hubert Keyl zum Bundesverwaltungsrichter verhindert. VdB hat die Ernennung des Kickl-Vertrauten Peter Goldgruber zum Generaldirektor für öffentlich Sicherheit verhindert. VdB hat alle blauen Minister entlassen. Für viele ist er der Mann der Stunde.