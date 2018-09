Pamela Rendi-Wagner: "Im Zweifel sollte man Ja sagen"

Was hat eigentlich dagegen gesprochen, den SPÖ-Vorsitz zu übernehmen?

Ich habe oft Frauen getroffen, die mich gefragt haben: Welchen Rat geben Sie uns für die Karriere, Frau Minister? Einmal antwortete ich spontan: „Im Zweifel sollte man Ja sagen.“ Das ist vermutlich, was Frauen oft fehlt: Sie trauen sich zu wenig zu. Ich war immer eine Zweiflerin. Aber ich sehe heute: Immer, wenn ich im Zweifel Ja gesagt habe, bin ich gestärkt aus der Entscheidung herausgekommen. Heute zweifle ich nicht mehr.

Auch nicht angesichts des Widerstandes gegen ihre Bestellung?

Nein. Ich finde es nachvollziehbar, wie die steirische und die Wiener SPÖ argumentiert haben. Wir haben das ausdiskutiert, ich bin einstimmig designiert worden. Wichtig ist jetzt: Wir müssen rasch weg von der Personaldiskussion, denn dafür haben uns die Leute nicht gewählt. Entscheidend ist die inhaltliche Arbeit.

Dann kommen wir doch gleich dazu. Eines der bestimmenden Themen ist die Integration. Wie erklären Sie einem einfachen Bürger die Position der SPÖ beim Integrationsthema?

Wir müssen die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen und nicht negativ bewerten. Ich will aber eine Politik machen, die bei den Wünschen und Bedürfnissen ansetzt, und nicht – wie es die Bundesregierung tut – bei den Ängsten bleibt. Peter Kaiser und Hans Peter Doskozil haben ein gutes Grundlagenpapier vorgelegt. Das ist in der SPÖ unsere Arbeits- und Diskussionsgrundlage in Sachen Integration und Zuwanderung.

Thomas Drozda sagte jüngst, es gilt das Motto „Integration vor Zuzug“. Was heißt das für die Flüchtlingsfrage?

Sebastian Kurz hat als Integrationsstaatssekretär und -minister viel verabsäumt, wir haben deshalb Nachholbedarf. Klar ist: Es darf nicht zu Parallelgesellschaften kommen. Wir müssen alles daran setzen, dass Menschen, die Asylstatus haben, rasch integriert werden. Da geht’s um Spracherwerb und rasche Integration in den Arbeitsmarkt. Hinzu kommt, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen. Da sehe ich die Regierung gefordert, mehr zu investieren. Zuletzt ist das Gegenteil passiert.

Wenn ein Flüchtlingsschiff vor Malta hält, soll es anlegen dürfen – oder zum Umdrehen gezwungen werden?

Die Menschenrechte sind unverhandelbar, keine Diskussion.

Mit welchem Thema wollen Sie am Anfang punkten?

Es ist kein Geheimnis, dass ich mich als Ärztin bei der Gesundheit gut auskenne, und daher werde ich die Frage der sozialen Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Gesundheitliche Chancengerechtigkeit war immer mein Thema.

Halten Sie die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger für gut?

Die so genannte Reform ist keine, weil die echten Probleme nicht angegangen werden. Die größte Schieflage in der Sozialversicherung sind unterschiedliche Leistungen der verschiedenen Krankenkassen. Genau das wird mit der Fusion der Gebietskrankenkassen nicht behoben. Am Ende haben wir eine Dreiklassenversorgung: die Beamtenversicherung, die Selbstständigen und Bauern und die Angestellten und Arbeiter. Ein Beamter bekommt weiterhin klar bessere Leistungen als ein Angestellter.

. . . aber Beamte bezahlen im Unterschied zu Versicherten der Gebietskrankenkasse beim Arzt Selbstbehalte.

Ich war immer gegen Selbstbehalte. Es ist durch die Forschung belegt, dass Selbstbehalte de facto eine Steuer auf das Kranksein darstellen. Das wollen wir nicht.

Zur Person

Lebenslauf

1971 in Wien geboren, 1996 Promotion als Medizinerin. Masterlehrgang in London. Sie arbeitete in der Forschung. Ihr Spezialgebiet sind Infektionskrankheiten, Tropenmedizin und Impfungen. Sie lehrte als Gastprofessorin in Tel Aviv und an der Uni Wien. Von 2011 bis 2017 leitete Rendi-Wagner die Sektion III des Ministeriums, „Öffentliche Gesundheit“. Nach dem Tod von Sabine Oberhauser wurde sie Gesundheitsministerin. Erst da ist sie der SPÖ beigetreten.

Privat

Pamela Rendi-Wagner ist mit dem Botschafter Michael Rendi verheiratet, das Paar hat zwei Töchter.