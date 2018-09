"Das Wir ist größer als das Ich“: Ovationen für Rendi-Wagner

Tagelang hatten Misstöne den Personalwechsel an der SPÖ-Spitze begleitet. Am Samstag präsentierte sich das neue Führungsduo, die designierte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, erstmals den Basisfunktionären: die SPÖ-Niederösterreich hielt ihren Parteitag ab.

Ein exterritorialer Gast deutete darauf hin, dass die SPÖ nun den internen Frieden ausrufen will: der steirische Landesparteichef Michael Schickhofer kam eigens aus Graz nach Schwechat, um das Signal zu setzen, dass er die Ablöse des Steirers Max Lercher als Bundesgeschäftsführer zu verzeihen bereit ist. Und als Pamela Rendi-Wagner effektvoll in den Konferenzsaal einzog, wurde sie mit stehenden Ovationen und Hochrufen gefeiert.

Sie herzte die Frauen, begrüßte die Männer, warf Küsse in die Menge. „Einige werden schon noch länger brauchen, bis sie sich an eine Frau an der Spitze gewöhnt haben“, vermutete ein älterer Delegierter im KURIER-Gespräch. „Wir sind froh, dass wir nach 130 Jahren erstmals eine Frau an der Spitze haben“, sagte eine Gruppe weiblicher Delegierter. Dass Michael Ludwig Rendi-Wagner mit Klub- und Parteivorsitz überlastet sieht, wiesen alle Befragten zurück: „Er hat ja selber zwei Funktionen, den Parteivorsitz und den Bürgermeister.“