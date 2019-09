ORF-Wahlduell: "Ich will eine ordentliche Mitte-Rechts-Politik"

Das wohl spannenste Duell am Abend war jenes der beiden ehemaligen Koalitionspartner Sebastian Kurz und Norbert Hofer. Das Duell der Ex-Partner lief wie eine Paartherapie ab und war streckenweise von einer Person bestimmt, die gar nicht anwesend war – nämlich Herbert Kickl. An der „Sturheit von Kickl“ sei die Koalition gescheitert, denn Kurz hätte die Koalition auch nach dem Ibiza-Video „weiterführen wollen“, erklärte der Ex-Kanzler. Doch Kickl wollte nicht aus dem Amt weichen. Hofer verteidigte den Ex-Innenminister: Wer in diesem Ressort erfolgreich sein will, der könne kein „Faserschmeichler sein“.

Wer Kurz und Hofer genau zuhörte (sie sprachen sich auffallend oft amikal mit „Du“ an), für den war ein Eindruck unübersehbar: Gäbe es den Störfaktor Kickl nicht, dann könnte nach der Wahl am 29. September die ÖVP-FPÖ-Regierung in die zweite Runde gehen (Kurz: „Ich bin stolz auf die Arbeit der Koalition“). Mediencoach Gerald Groß analysiert: „Kurz zwang Hofer beinahe schon in eine tödliche Umarmung und machte es Hofer damit fast unmöglich, Kickl noch zu verteidigen.“