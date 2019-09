Rendi-Wagner vs. Meinl-Reisinger: Hitziges Duell der Partei-Chefinnen

Das einzige Damen-Duell: Sie sind die ersten Frauen an der Spitze ihrer Parteien und beide übernahmen erst im Vorjahr den Chefsessel. Das war’s aber dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Emotional, hitzig und phasenweise sehr vorwurfsvoll lief die Debatte der Partei-Chefinnen ab.

Gleich zum Start diskutierten Rendi-Wagner und Meinl-Reisinger über die Vermögenssteuer. Die SPÖ-Chefin will die Reichen aus Gründen der Fairness beim Erben zur Kasse bitten. „Wer mehr als eine Million Euro erbt, soll einen Beitrag leisten“, so ihr Credo. Ein No-Go für die pinke Chefin. Für Meinl-Reisinger gilt es, die Steuerlast insgesamt zu senken und vor allem die kalte Progression abzuschaffen. Auch Rendi-Wagner will das. „Das wundert mich, denn unseren Anträgen zur Abschaffung im Parlament hat die SPÖ nicht zugestimmt“, konterte Meinl-Reisinger. „Wir haben einen eigenen Antrag“, antwortete Rendi-Wagner. Zum Abschluss gab die SPÖ-Chefin Meinl-Reisinger noch den Tipp, mit Neos-Großspender „ Hans Peter Haselsteiner ein Gespräch zu führen, der sich seit Jahren für Erbschaftssteuern ausspricht“.