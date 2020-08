Opposition gegen "jugendfreies" Ibiza-Video: "Wir sind alt genug"

Ähnlich reagiert Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionschef: "Wir brauchen kein FSK14, wir brauchen eine vollständige Aufklärung der Umstände." Das Vorgehen rieche nach einer "Vertuschung, weil der ÖVP etwas unangenehm ist", sagt Hafenecker. "Wenn sich die Behörden diesem Vorwurf nicht aussetzen wollen, müssen sie endlich das ganze Video liefern. So, wie wir es seit Beginn fordern."

Die ÖVP mit Fraktionschef Wolfgang Gerstl hat ebenso Interesse am Ibiza-Video, sagt aber: "Kein Ministerium kann über das Gesetz hinaus gehen." Alles, was "abstrakt relevant" für den U-Ausschuss sei, müsse aber vorgelegt werden. In Richtung Staatsanwaltschaften sagt er: "Ich erwarte mir, dass das umgehend passiert."

SPÖ für höhere Klassifizierung

Die Aufbereitung des Videos soll dem Vernehmen nach noch bis Ende August dauern, dann schickt die SOKO die Clips an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und die Staatsanwaltschaft Wien (StA). Diese legt sie in den Strafakt und die Oberstaatsanwaltschaft bestimmt dann, was davon an den U-Ausschuss geliefert wird - inklusive Geheimhaltungsstufen.

Auf diese Geheimhaltungsstufen beruft sich die SPÖ, die ebenfalls nicht akzeptiert, dass der U-Ausschuss nur eine "zensierte Version" des Videos erhält.

Mittels höherer Klassifizierung könnten heikle Szenen, die etwa die Privatsphäre der Protagonisten oder anderer genannter Personen (zum Beispiel Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern) berühren, geschützt werden. Schwärzungen seien nicht zulässig - es habe bereits genügend Streitfälle gegeben, die zugunsten der Parlamentarier ausgegangen seien, mahnt die SPÖ.

"Brauchen einen Gesamtüberblick über das Material"

Tatsächlich sei das Thema Schwärzungen recht gut ausjudiziert, sagt Parlamentarismus-Experte Werner Zögernitz. Der Verfassungsgerichtshof habe festgestellt, dass sie dann unzulässig sind, wenn sie im Rahmen des Untersuchungsgegenstands stattfinden. Es ist also nicht erlaubt, verfahrensrelevante Passagen unkenntlich zu machen.

Fragt sich nun: Was ist der Untersuchungsgegenstand? An sich ist es richtig, dass schmutzige Gerüchte aus dem Privatleben von Politikern nicht in einen parlamentarischen U-Ausschuss gehören und auch nichts mit den bekannten Vorwürfen des Postenschachers und der Bestechlichkeit zu tun haben dürfen.