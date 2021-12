Omikron und die fünfte Welle: "Der Winter wird keine entspannte Zeit"

Herwig Ostermann, der als Chef der Gesundheit Österreich die Lage in den Spitälern im Auge behält, muss derzeit noch warten. „Wir schätzen, dass bereits in einer Woche so viele Daten in Österreich sein könnten, dass man seriöse Fallzahlen für den Jänner ermitteln kann.“

Die große Unbekannte ist, was Omikron für die Spitäler bedeutet. „Derzeit ist noch unklar, wie viele schwere Verläufe die neue Variante nach sich zieht“, sagt Ostermann. Aber auch ein potenziell milderer Verlauf könne die Gesundheitsversorgung aufgrund der höheren Infektiosität rasch unter enormen Druck bringen. Ostermann: „Sicher ist: Der Winter wird leider keine entspannte Zeit.“ Und wenn im Jänner die fünfte Welle auftrete, gelte es, dieser „beherzt und pro-aktiv entgegenzutreten“.

Womit man bei der entscheidenden Frage ist: Was kann, ja muss die Politik tun, um am Ende des vierten Lockdowns nicht gleich in den fünften zu stolpern?