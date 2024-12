Fahrplan zu Türkis-Rot-Pink: Was diese Woche passieren soll

Was präsentieren ÖVP, SPÖ und Neos am 12. Dezember? Eigentlich wollten die Verhandler am Donnerstag eine erste Zwischenbilanz ziehen. Bereits vergangene Woche begannen alle drei Parteien, die Bedeutung des Termins herunterzuspielen.

Keineswegs gehe es an diesem Tag darum, zu entscheiden, ob überhaupt noch weiterverhandelt werden soll, heißt es etwa aus ÖVP-Kreisen. Laut KURIER-Informationen soll es jedenfalls einen ersten Zwischenbericht geben. Dass dieser bereits bis Donnerstag fertiggestellt wird, ist schon deshalb unrealistisch, weil sich auch freitags noch Untergruppen treffen und verhandeln.

Stimmung gut, Fortschritt mäßig