ÖVP sagt Ja: "Eine Koalition ist keine Liebesheirat"

Es war eigentlich nur mehr eine Formsache: Bei den Türkisen wurde das Regierungsprogramm von den Parteigremien schnell abgesegnet – nämlich einstimmig. Damit war die vorletzte Hürde für die erste türkis-grüne Koalition genommen.

Die Länderchefs gaben sich vor der Sitzung zuversichtlich, dass die neue Koalition „Wirtschaftswachstum und Umweltschutz“ vereinen werde können. Von schmerzlichen Zugeständnissen an die Grünen wollte niemand in der ÖVP-Führungsriege etwas wissen. „Eine Koalition ist keine Liebesheirat. Da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen“, so Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sprach sogar von „Phantomschmerzen“, denn „in vielen Punkten wurde geschafft, was europaweit seinesgleichen sucht“.

Ein leiser Kritikpunkt da oder dort war einzig die sehr lange Verhandlungsdauer. „Es ist nun endlich an der Zeit, die Arbeit wieder in den Mittelpunkt zu stellen“, forderte Mikl-Leitner. Der mächtigen Landeschefin dauert der Stillstand in der Republik schon viel zu lange.

Ähnlich froh über die Einigung zeigte sich auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, denn „Wirbel gab es im letzten Jahr genug“.