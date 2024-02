ÖVP präsentiert Kandidaten für Europawahl: Das ist die Liste

Diesmal ist die Ausgangslage nicht nur für die ÖVP ungleich schwieriger. Die aktuellen Umfragen sehen auf EU-Ebene wie auch für die Nationalratswahl im Herbst die FPÖ klar voran. Laut OGM-Umfrage von Anfang Februar im Auftrag des KURIER lagen die Freiheitlichen bei 27 Prozent, die ÖVP bei 22 Prozent und die SPÖ bei 21 Prozent. Und anders als bei Umfragen zur Nationalratswahl könnten die Grünen ihr Ergebnis von 2019 (14,1%) halten, in dieser Umfrage liegen sie bei 14 Prozent, die Neos bei 12 Prozent.

Am 9. Juni 2024 findet die Wahl zum Europaparlament statt. Knapp 60 Prozent der Wahlberechtigten hatten 2019 ihre Stimme abgegeben (bei der Nationalratswahl 2019 gab es 75 Prozent Wahlbeteiligung). Damals war der Ibiza-Skandal noch ganz frisch, die ÖVP fuhr einen großen Wahlerfolg mit 34,6 Prozent der Stimmen (absolut waren es 1,3 Millionen Wähler) ein.

Am Montag präsentierte die Volkspartei ihre Spitzenkandidatenliste.

Wie bereits bekannt wurde Reinhold Lopatka (64) als Spitzenkandidat vorgestellt. Lopatka kann bereits auf eine lange politische Karriere verweisen, er war unter anderem Nationalratsabgeordneter, Staatssekretär von 2007 bis 2013 und ÖVP-Generalssekretär.

“Reinhold Lopatka bringt alles mit, was man als Spitzenkandidat und als Mitglied des Europäischen Parlaments braucht. Er ist innenpolitischer Profi und hat außenpolitisch eine reiche Erfahrung. Er weiß, was notwendig ist, um die österreichische Position in Europa zu stärken”, lobte ÖVP-Generalssekretär Christian Stocker seine Wahl.