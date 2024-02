FPÖ auch bei EU-Wahl klare Nummer 1, ÖVP als großer Verlierer

Die große Verliererin wäre natürlich die Volkspartei . Minus 14 Prozent. Das starke Ergebnis vor fünf Jahren kam allerdings auch dadurch zustande, dass auf nationaler Ebene nach dem Ibiza-Skandal die Abwahl des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz bevorstand. Was zu einem Protest in der Wahlzelle führte. Ob der neue Spitzenkandidat Reinhold Lopatka viel aufholen kann, muss bezweifelt werden.

Wolfgang Bachmayer: „Der Spitzenkandidat Lopatka wurde zwar in dieser Umfrage mit durchaus zufriedenstellenden Ergebnissen abgefragt, ist aber erst seit einer Woche präsent und daher in diesem VP-Ergebnis nicht eingepreist.“

Für die SPÖ ist die Ausgangslage auch nicht gerade rosig. Spitzenkandidat Andreas Schieder wird hart kämpfen müssen, um in die Nähe des Ergebnisses vor fünf Jahren zu kommen. An seiner Partei dürften auch Kräfte wie die KPÖ oder Dominik Wlazny knabbern, so der Meinungsforscher.

Wobei sich Wolfgang Bachmayer wundert, dass die Bierpartei nicht auch bei der EU-Wahl antritt. Das könnte für sie einen Trampolineffekt für die Nationalratswahl haben.