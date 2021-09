ÖVP-Kritik an Grünen: „Weniger Ideologie, mehr Hausverstand“

Beispiel Deutschland. „Dort wurden die Atomkraftwerke abgeschaltet, und jetzt kommt mehr Strom aus Kohlekraftwerken als aus Windkraftwerken“, sagt Pernkopf und fragt: „Welchen Sinn ergibt Elektro-Mobilität, wenn zu wenig Elektrizität aus erneuerbaren Quellen vorhanden ist?“ In Niederösterreich sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres erstmals mehr E-Autos als Dieselautos neu zugelassen worden. In Norwegen sind nur mehr zehn Prozent der Neuzulassungen mit Benzin oder Diesel betrieben. Pernkopf fürchtet, dass eine positive Entwicklung negative Folgen hat, wenn die Produktion von erneuerbarer Energie nicht Schritt hält. „Niederösterreich produziert schon hundert Prozent Öko-Strom, andere Regionen müssen da noch aufholen.“