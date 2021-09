Was, wenn Kohlendioxid einen Preis bekommt?

Wie soll die Kohlendioxid-Bepreisung konkret aussehen?

Möglich wäre eine einfache Steuer oder eine Abgabe oder eine Bepreisung im Rahmen eines CO2-Handelssystems. Das hat die Regierung offenbar auch noch nicht entschieden.

Die Kohlendioxid-Bepreisung soll „aufkommensneutral“ sein, was heißt das?

Das durch die CO2-Bepreisung eingenommene Geld soll wieder vollständig zurückgezahlt werden und soll nicht im Budget verschwinden. Unklar ist, wie: Die Grünen wollen einen „Klimabonus“, bei dem alle Menschen, also auch die Kinder, den gleichen Teil an den Einnahmen zurückbekommen. Wer also mehr verursacht, zahlt drauf, wer weniger verursacht, profitiert.

Sind wir die ersten, die eine Kohlendioxid-Steuer einheben?

Nein. Das erste Land, das eine Kohlendioxid-Steuer einführte, war 1990 Finnland. Bis Ende der 1990er-Jahre gab es sie in sechs europäischen Staaten. Bis Ende 2019 haben 29 Staaten oder Regionen eine -Steuer eingeführt.

Wenn der Preis noch umstritten ist, was sagt die Wissenschaft?

Das deutsche Umweltbundesamt sagt, dass die durch den Kohlendioxid-Ausstoß verursachten Kosten einen CO2-Preis von 200 Euro/Tonne erfordern. Alles andere wäre eine verdeckte Subventionierung fossiler Brennstoffe.