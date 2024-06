ÖVP-Wahlkampffinale mit reichlich FPÖ-Schelte, aber ohne Nehammer

Etwas eigenwillige Wege beschritt die ÖVP bei ihrer Schlusskundgebung für den EU-Wahlkampf: Als einzige Partei ging sie schon am Donnerstag ins Finale, während die anderen erst wie üblich am Freitag ihre Events abhalten werden.

Und so durfte Stocker am Donnerstag Wahlkampf-Bilanz ziehen: „In allen Gesprächen haben wir eine gute Stimmung für unsere Ideen und unseren Spitzenkandidaten mitgenommen. Jetzt geht es darum, die Stimmung in Stimmen umzuwandeln“, so der Parteimanager vor Unterstützern und Wahlkampf-Helfern.

Scharfe Attacken auf die FPÖ

Er skizzierte noch einmal die für ÖVP-Verhältnisse bemerkenswert europakritische Linie in diesem Wahlkampf: „Wir sind die Europapartei, aber wir wollen ein besseres Europa. Also Klimaschutz mit Hausverstand, Technologieoffenheit, Freiheit statt Verbote sowie Wettbewerbsfähigkeit vor allem für unsere Landwirtschaft.“