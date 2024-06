Frühaufsteher Lopatka und gemütlicher Vilimsky: So begehen die Spitzenkandidaten den Wahlsonntag

Die Spitzenkandidaten der sieben bei der EU-Wahl antretenden Parteien werden am Sonntag jeweils in ihren Heimatgemeinden bzw. Heimatbezirken ihre Stimmen abgeben.

Termine: wer wählt wann und wo?

Den Anfang bei der Stimmabgabe macht Frühaufsteher Reinhold Lopatka. Der ÖVP-Spitzenkandidat gibt seine Stimme um 8 Uhr in seiner Heimatgemeinde Greinbach im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ab.

Ebenfalls früh dran ist die Grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling, die um 9 Uhr in Wien-Meidling wählt.

Unweit davon in Wien-Mariahilf macht zeitgleich der KPÖ-Spitzenkandidat Günther Hopfgartner sein Kreuz in einem Wahllokal im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern.

Um 11 Uhr will der Neos-Kandidat Helmut Brandstätter in Wien-Währing von seinem Wahlrecht Gebrauch machen.

Gleichzeitig wird die Listenerste der DNA, Maria Hubmer-Mogg, in der steirischen Hauptstadt Graz ihre Stimme abgeben.

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder wählt um 11.30 Uhr in seinem Wohnbezirk in Wien-Leopoldstadt.

Am gemütlichsten geht es der freiheitliche Spitzenkandidat Harald Vilimsky an, der um 14.30 Uhr in Wien-Landstraße zur Urne geht.

Nach Veröffentlichung der Trendprognosen um 17 Uhr kommen dann alle sieben Spitzenkandidatinnen und -kandidaten im Haus der Europäischen Union in der Innenstadt zusammen. In dem dort eingerichteten Medienzentrum werden die Prognosen zum Wahlausgang in Österreich und den anderen EU-Ländern kommentiert und diskutiert.

Ergebnisse dürfen ja erst ab 23 Uhr veröffentlicht werden.