EU-Wahl: Wann und wo Sie in Österreich ihre Stimme abgeben können

Bei der EU-Wahl am kommenden Sonntag (9. Juni) sperren die ersten der 9.856 Wahllokale bereits um 6 Uhr auf, die meisten dann um 7 oder 8 Uhr. Wahlschluss ist in ganz Österreich spätestens um 17 Uhr, wobei man sich nur in Wien so lange für die Stimmabgabe Zeit lassen kann. Etwas sputen sollte man sich hingegen in Vorarlberg: Dort schließen alle Wahllokale spätestens um 13 Uhr. In allen anderen Bundesländern kann man teils bis 16 Uhr wählen.

Frühaufstehern unter den knapp 6,4 Millionen Wahlberechtigten bietet ein Wahllokal im niederösterreichischen Wiener Neustadt bereits um 6 Uhr die Möglichkeit zur Wahl; möglich ist das auch in allen drei Wahllokalen der Gemeinde Euratsfeld (ebenfalls Niederösterreich).

Auch in der Tiroler Gemeinde Pfunds im oberen Inntal können die Wahlberechtigten schon frühmorgens um 6 Uhr ihre Stimme abgeben. Die komplette Liste der Wahllokale samt Öffnungszeiten steht auf der Webseite des Innenministeriums (https://go.apa.at/AP6ALRtk) zum Download bereit.

Einige wenige Wahllokale sperren zwischen 6 und 7 Uhr auf. Ab 7 Uhr herrscht dann schon regeres Treiben, so haben ab dann etwa alle Wahllokale in Wien geöffnet. In der Bundeshauptstadt kann man bis zum Wahlschluss um 17 Uhr wählen, sonst ist das nirgends möglich. Nahezu alle Wahllokale haben dann ab 8 Uhr offen. Spätere Öffnungszeiten bei Senioren- und Pflegeheimen Spätere Öffnungszeiten (meist recht kurze) bieten einige Senioren- und Pflegeheime an. Einige wenige Wahllokale sperren schon wieder um 10 Uhr, etwa in Kleingemeinden.

Österreichweit werden am Wahlsonntag mehrere zehntausend Personen im Einsatz stehen - in den Wahllokalen, in den "fliegenden Wahlbehörden" für bettlägerige Menschen oder im Hintergrund in Gemeinde-, Bezirks- und Landeswahlbehörden sowie in der Wahlabteilung des Innenministeriums. Wahl-Ergebnisse am späten Abend veröffentlicht Nach dem österreichweiten Wahlschluss um 17 Uhr werden die Stimmen zwar bereits ausgezählt, veröffentlicht werden dürfen die Ergebnisse aber erst nach dem EU-weiten Wahlschluss am späten Abend (voraussichtlich neuerlich um 23 Uhr). Dennoch wird man kurz nach 17 Uhr schon Informationen über den Wahlausgang in Österreich erhalten: Die Nachrichtenagentur APA, der öffentlich-rechtliche ORF und der Privatsender Puls24 veröffentlichen um 17.00 Uhr gemeinsam eine Trendprognose.

Die Basis dafür liefern Wahltagsbefragungen der Institute Foresight, ARGE Wahlen und von Peter Hajek. Ausgewiesen werden dabei das voraussichtliche Wahlergebnis in Prozent sowie die Mandatsverteilung. Die Daten werden voraussichtlich eine Schwankungsbreite von 2,5 Prozent haben. Nach 23 Uhr wird dann das Wahlergebnis vorliegen - es enthält dieses Mal erstmals auch bereits den Großteil der Wahlkarten, nur ein kleiner Teil wird erst am Montag ausgezählt.