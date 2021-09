ÖVP-Frauen wollen Frauenquote ausbauen, Einkommenstransparenz einführen

Die Einkommens‐ und Pensionsschere lasse sich nicht von heute auf morgen schließen, aber "mit Maßnahmen wie der Verbesserung der Einkommenstransparenz, mehr Information über Einkommensberichte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen sowie der Einführung des automatischen Pensionssplittings, kommen wir Schritt für Schritt ans Ziel“, so Bogner-Strauß.