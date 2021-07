Einkommen im Alter: Warum man schon in jungen Jahren an die Pension denken sollte

Politik muss früh ansetzen

Doch nicht nur Aufklärung könnte dem sogenannten Gender Pension Gap entgegenwirken. Auch Korrekturen am Arbeitsmarkt, im Kinderbetreuungsangebot und im Pensionssystem würden helfen. „Damit könnte die Politik das Problem schnell angehen und verkleinern, denn die tieferliegende Ursache, nämlich eine gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen, ist ein gesellschaftliches Problem, dass sich nur über Jahre und Jahrzehnte lösen lässt“, sagt Mairhuber.

Die beiden Wissenschaftlerinnen jedenfalls machen den PolitikerInnen konkrete Vorschläge, um den Unterschied zu verringern. Eine vom Partnereinkommen unabhängige Mindestpension etwa oder Aufwertungsfaktoren für geringere Einkommen. „Davon würden alle Frauen profitieren, nicht nur jene mit Kindern.“

Auf der politischen Agenda ist das derzeit allerdings nicht, genauso wenig wie eine bessere Anrechnung von Kinderbetreuungzeiten. „Diese fiktive Bemessungsgrundlage während der Kindererziehung von bis zu vier Jahren pro Kind von derzeit 1.986,04 Euro könnte erhöht werden, ebenso wie der Anrechnungszeitraum. Ein fünfjähriges Kind ist immerhin genauso betreuungsbedürftig wie ein vierjähriges“, sagt Christine Mayrhuber.

Pensionssplitting nur kleiner Teil der Lösung

Auf Regierungsseite möchte man künftig die jährliche Information zum Pensionskontostand ausweiten und das Pensionssplitting vorantreiben. Bei Letzterem können Eltern seit 2005 vereinbaren, dass jener Elternteil, der überwiegend erwerbstätig ist, für die ersten sieben Jahre nach der Geburt bis zu 50 Prozent seiner Teilgutschrift auf das Pensionskonto des Elternteils überträgt, der sich der Kindererziehung widmet.

Mairhuber sieht das aber kritisch: „Es geht hier um ein paar Jahre im Berufsleben von Frauen. An den langfristigen Folgen von Berufsausstieg und vielen Teilzeitjahren ändert das kaum etwas. Zusätzlich richtet sich das Pensionssplitting nur an eine bestimmte Gruppe von Frauen, Mütter nämlich. Was den Abbau des Gender Pension Gaps betrifft, wird das also wohl keine weitreichenden Folgen haben.“

Ähnlich kritisch sieht das Thema Pensionssplitting auch Monika Weissensteiner aus der Abteilung Sozialversicherung der Arbeiterkammer Wien. „Zum einen, weil das Splitting nicht an der wirklichen Ursache des Gender Pension Gaps, nämlich der ungleichen Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, ansetzt“, sagt sie. Viel mehr bestärke es den Ansatz, dass Männer erwerbstätig und Frauen für die Kindererziehung zuständig sind.