Warum die EU zum Stolperstein für die Koalition werden könnte

Die FPÖ drängt auf ein Ende des Krieges , auch auf Kosten der Ukraine, bezichtigt die EU aufgrund ihrer Militärhilfe als Kriegstreiber und tritt offen für ein Ende aller Waffenlieferungen ein. Die ÖVP dagegen hat als Teil der Europäischen Volkspartei EVP die Unterstützung für die Ukraine zur Grundvoraussetzung für eine politische Zusammenarbeit gemacht. Im EU-Rat blockiert derzeit Ungarn mit Viktor Orban im Alleingang per Veto Milliarden für die Ukraine. Mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl hätte er da wohl – neben der Slowakei – einen verlässlichen Unterstütze r.

Die FPÖ gilt in der EU als eine der Parteien mit der größten Nähe zu Moskau. Immerhin hat man noch 2016, nach der illegalen Besetzung der Krim, einen „Freundschaftsvertrag“ unterze ichnet. Mit dem nach Moskau geflüchteten „Wirecard“-Betrüger Jan Marsalek unterhielt man gute Kontakte und auch die von der FPÖ installierte Kurzzeit-Außenministerin Karin Kneissl leistet von Russland aus Kreml-freundliche Denkarbeit.

Der Österreicher Magnus Brunner ist als EU-Migrationskommissar für die Umsetzung des Paktes verantwortlich, wird also auch Österreich klare Regeln verordnen müssen, für die FPÖ inakzeptabel.

Grundsätzlich sind sich die beiden Parteien weitgehend einig, was eine härtere Linie in Fragen Migration betrifft. Auf EU-Ebene aber spießt es sich. Der Pakt für Migration und Asyl, der der EU härtere Regeln im Umgang mit dem Thema verordnen soll, ist eines der zentralen Projekte der EVP und damit der ÖVP. Die FPÖ dagegen schießt, seit dieser Pakt beschlossen wurde, noch schärfer dagegen. Spricht von einem zahn- und wirkungslosen Abkommen, das der Migration Tür und Tor nach Europa öffnen würde.

Die ÖVP steht zwar klar hinter den EU-Sanktionen gegen Moskau, hat sich aber auf EU-Ebene bis zuletzt Ausnahmeregelungen für Pipeline-Erdgas aus Russland gesichert. Für russisches Erdgas hatte man ja noch 2016 ein Lächeln für Putin bei dessen Wien-Besuch übrig. Jetzt, nachdem die Pipelines stillgelegt sind, machen sich ÖVP-nahe Wirtschaftskreise in Brüssel für deren Wiedereröffnung stark.

Der „Green Deal“, also die gesammelten Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz, war das wichtigste Projekt der letzten EU-Kommission – und die ÖVP hat das als Regierungs- und Kanzlerpartei mitgetragen. Allerdings hat man sich zuletzt von vielen dieser grünen Ziele abgesetzt. Derzeit macht sich die EVP in Brüssel für die Aufweichung und Verzögerung des beschlossenen Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 stark.

Die FPÖ wiederum ist ohnehin ganz grundsätzlich gegen ein Ende des Verbrennungsmotors und hat auch die meisten anderen EU-Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz zum schädlichen Unsinn erklärt, den man so rasch wie möglich wieder abschaffen sollte. Das gilt auch für die strengeren Umweltschutz-Auflagen für Europas Landwirtschaft. Die aber will auch die ÖVP drastisch zurückfahren. Beide Parteien machen sich daher in der Rolle des Fürsprechers der Bauern und ihrer europaweiten Proteste Konkurrenz.