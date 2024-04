ÖVP-Debakel und FPÖ-Enttäuschung: Die Lehren aus der Innsbruck-Wahl

Politik-Berater Thomas Hofer warnt vor einer "Überinterpretation" der Innsbruck-Wahl, erkennt aber doch Faktoren, die vor allem ÖVP, FPÖ und Neos gewisses Kopfzerbrechen bereiten dürften.

Allen voran der Kanzlerpartei, die nach den Niederlagen in Salzburg, in Innsbruck und angesichts der erwartbaren Schlappe bei der EU-Wahl mit einem sehr negativen Momentum zu kämpfen habe. "Natürlich wirkt sich so eine Serie von Niederlagen negativ auf die Stimmung der Funktionäre aus.“ Deshalb hätten so viele auf eine Vorverlegung der Nationalratswahl gedrängt.