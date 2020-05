ÖVP-Chef Spindelegger droht der SPÖ

Brauchen wir ein Sparpaket zur Sanierung des Staatshaushalts? Der rot-schwarze Konflikt um diese Frage spitzt sich immer mehr zu. Noch vor zwei Wochen hatten SPÖ und ÖVP verkündet, bis 2018 müssten 18 Milliarden Euro eingespart werden.

Nun sagt die SPÖ: So dramatisch sei die Situation nicht. Kanzler Werner Faymann meint, es sei kein Sparpaket nötig. Sozialminister Rudolf Hundstorfer sagte am Montag, die Prognosen seien in den vergangenen Jahren nie eingetroffen: „Wir sind immer besser gewesen.“ Hundstorfer will nun nur „Jahr für Jahr abarbeiten“ – also quasi abwarten, wie sich Arbeitsmarkt, Pensionen, Wirtschaftswachstum etc. entwickeln.