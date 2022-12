Österreicher haben sich zu misstrauischen Staatsbürgern entwickelt

Misstrauische Staatsbürger und Untertanen

Da sich die Menschen als kompetenter einschätzen, ändern sich auch ihre sogenannten "Effektivitätstypen". Die größte Gruppe der Österreicher, nämlich 58 Prozent, hält sich für "Misstrauische Staatsbürger". Sie schätzen ihre Fähigkeiten, am politischen System teilzunehmen, als hoch ein, sind selbstbewusst und misstrauisch.

Die zweitgrößte Gruppe bilden die "Misstrauischen Untertanen". Sie stellen 28 Prozent, sind gegenüber den Eliten skeptisch und schätzen ihre politische Kompetenz als niedrig ein.

Nur zehn Prozent "Vertrauensvolle Staatsbürger" halten sich für kompetent und vertrauen der Politik. Vier Prozent vertrauen und halten sich für inkompetent: Diese Gruppe der "Vertrauensvollen Untertanen" war in den 1970ern noch deutlich größer.

Selbstbewusste Bürger, schmollende Politiker

Diese Entwicklung sei in Summe "kein österreichisches Spezifikum", meint Ulram. In den USA habe er etwa eine ähnliche Entwicklung festgestellt. Dass das Misstrauen überwiege, könne nicht nur "den multiplen Krisen der letzten Jahre" zugeordnet werden, bilanziere Hajek. Dass die Bürger kritischer geworden sind, liege auch an der Bildungsexplosion "Ende der späten 1960er-Jahre" und der veränderten Medienwelt. Dazu gehöre die Zunahme unabhängiger Medien statt Parteizeitungen und auch der digitale Wandel.

"Die politischen Eliten haben diese Entwicklung eher zeitverzögert realisiert und zogen sich dann - überspitzt formuliert - in einen Schmollwinkel zurück, man fühlte sich vom Souverän nicht mehr wertgeschätzt", sagt Ulram. Hajek empfiehlt den Politikern nun "Transparenz", um wieder Vertrauen zu gewinnen. "Sie müssen in Zeiten der digitalen Welt vollkommen transparent an Themen herangehen." Ein geheimer Sideletter - etwa die Einigung auf Besetzung öffentlicher Posten - bei Koalitionsverhandlungen, wie es ihn auch bei Türkis-Grün gab, gehe heutzutage einfach nicht mehr.

FPÖ-Wähler haben gar kein Vertrauen

Die Menschen hätten sich nämlich "selbst erhoben", so die Autoren. Dadurch steige natürlich auch automatisch die Kritik an den politischen Eliten. Wähler der ÖVP, Grünen und Neos gehören zu einem erheblich höheren Maß zu Staatsbürgern, die dem System vertrauen. Bei der SPÖ liege das gestiegene Misstrauen auch an der Oppositionsrolle, so Hajek. FPÖ-Wähler vertrauen politischen Eliten de facto gar nicht.