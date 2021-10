ÖGK-Obmann zur Steuerreform: "Sind dann von der Regierung abhängig"

Huss sieht darin vor allem ein Planungsproblem: "Wenn ich nicht weiß, was mir der Staat am Jahresende tatsächlich zurückzahlt, dann kann das dazu führen, dass wir weniger Einnahmen haben und so auch der Druck auf unsere Leistungen ausgeübt wird."

Verfassungsrechtlich bedenklich

Weiters ist der ÖGK-Obmann nicht davon überzeugt, dass die Senkung für kleinere Einkommen tatsächlich verfassungsrechtlich gedeckt ist: "Jetzt gibt es dann eine Personengruppe die weniger Geld einzahlt, aber die selben Leistungen bekommt. Das ist eine Abkehr vom Versicherungsprinzip."

Zudem sei die Selbstverwaltung der Krankenkassen zumindest für die Höhe des Zuschusses nicht mehr gegeben, so Huss. Ob man den Schritt zum Verfassungsgerichtshof machen werde, das will Huss noch nicht definitiv sagen. Hier ginge es vor allem darum, wie schlussendlich das Gesetz ausformuliert ist.