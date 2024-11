Plagiatsvorwurf gegen ÖBB-Chef: Verfahren gegen Matthä eingestellt

September 2023. Plagiatsforscher Stefan Weber macht in seiner Streitschrift "Auf Plagiatsjagd" auf einen bis dato unbekannten Fall aufmerksam.

"An Dutzenden Stellen und von vielen ungenannten Quellen“ soll ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä für seine Diplomarbeit "Mitarbeitergespräch und Mitarbeiterbeurteilungen in Projektorganisationen am Beispiel GB Planung & Engineering“, eingereicht an der Fachhochschule Wien (FHW) 2022, abgeschrieben haben.

Von einem "monströsen Plagiat" spricht Weber später auf KURIER-Nachfrage. In seinem Blog stellt er Passagen von Matthäs Arbeit Plagiatsfragmenten gegenüber, die eine Software als solche identifiziert hat.

Auf den 172 Seiten der Diplomarbeit seien "zuhauf Plagiate von durchwegs unzitierten Internetquellen, zum Teil seitenweise am Stück“, damit sei „ein massiver Verstoß gegen die abgegebene Ehrenerklärung“ gegeben.