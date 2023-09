Nach Plagiatsvorwurf: Wertschätzung für ÖBB-Chef, harsche Kritik an Weber

Er arbeite seit 1982 für die ÖBB, habe zwischen 1998 und 2002 berufsbegleitend studiert, "Studium, Diplomarbeit und Diplomprüfung nach bestem Wissen und Gewissen erledigt" und die in der Kritik stehende Diplomarbeit "entsprechend den damals geltenden wissenschaftlichen Standards und technischen Möglichkeiten geschrieben".

Weber habe weder ihn noch die FHW zu den Vorwürfen kontaktiert, wiederholt Matthä seine Kritik am Plagiatsforscher. Nur die Fachhochschule werde beurteilen können, "ob ich mein Studium wirklich gut erledigt habe".

Über 1.600 Likes für ÖBB-Chef

Über 1.600 Likes und weit mehr als 100 Kommentare erhält Matthä bis Dienstag Nachmittag für seine "Stellungnahme" und schriftlich vielfach lobende Worte für seine Arbeit an der Spitze der ÖBB.

Die "Verdienste" von Matthä seien "unstrittig", schreibt unter anderem Günther Koch von Humboldt Cosmos Multiversity. Ex-SPÖ-Politiker und Medienmanager Andreas Rudas hält fest: "Eine besonders erfolgreiche Persönlichkeit wird angepatzt, um in den Medien vorzukommen. Noch dazu hat der akademische Titel in keiner Weise Einfluss auf den Aufstieg und die Erfolge von Andreas Matthä gehabt."

➤ Mehr lesen: "Matthä ist sofort als monströses Plagiat hervorgestochen"

Gegen "Auf 'Plagiatsjagd'"-Autor Stefan Weber wird indes scharf geschossen. Medienmanager Rudi Klausnitzer attestiert Weber, "das immer gleiche Muster" anzuwenden. "Eigentlich müsste ihm 'Turnitin' wegen missbräuchlicher Verwendung die User-Lizenz entziehen", spielt Klausnitzer auf die von Weber verwendete Plagiatssoftware an.

Weber selbst reagiert auf die Vorwürfe auf LinkedIn, führt unter anderem seine Plagiatsgutachten im Falle des Simulationsforschers Niki Popper an (dessen Verfahren eben eingestellt wurde) an, verweist via Link zum Gutachten über Matthäs Diplomarbeit und wehrt sich gegen die Kritik. "Gegenüber Faktenresistenten" sei er, Weber, "gerne ein Flegel. Sie wollen ein Wissenschaftler sein. Dann sehen Sie sich die Matthä-Plagiate in meinem Blog an."