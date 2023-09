Plagiatsvorwurf gegen ÖBB-Chef: Fachhochschule Wien beginnt "zeitnah“ mit Prüfung

„Titelgeilheit“

In seiner Streitschrift führt Autor Weber neben Matthä 15 weitere Plagiatsfälle an und aus, woran es seiner Meinung nach im wissenschaftlich-akademischen Betrieb mangelt. An den Universitäten herrsche eine „Antifehlerkultur“ sowie eine "Studierunfähigkeit“, in Österreich eine "Titelgeilheit“ und eine „Diktatur des Mittelmaßes“. Ursächlich verantwortlich für die „schlechten wissenschaftlichen Arbeiten“ sei „die systematisch falsche Besetzungspolitik“, die zu dysfunktionalen Universitäten führe. Um dem entgegenzuwirken, führt er 18 Maßnahmen an. Darunter eine verpflichtende Semesterwochenstunde "Einführung in gute wissenschaftliche Praxis“, "richtige eidesstattliche Versicherungen“ sowie "kürzere Arbeiten statt unlesbarer Konvolute“.

Gemeint sind damit Dissertationen zwischen 400 und 600 Seiten. Qualität gehe vor Quantität, so Weber, Plagiatssoftware solle bei jeder schriftlichen Arbeit zum Einsatz kommen. Strengere Regularien beim Zitieren oder gesetzliche Regelungen wären der Qualität förderlich. Überdies spricht sich Weber für publizierte Gutachten aus – denn die jetzige Praxis sieht anonyme Gutachten vor – und ein digitales Meldesystem für Verdachtsfälle.

Seit 2002 hat Weber laut eigenen Angaben "Hunderte Plagiatsfälle“ dokumentiert – 13 akademische Grade seien nach seinen Plagiatsanzeigen bzw. Gutachten aberkannt worden. Begonnen hat alles, wie nachzulesen ist, mit einem Plagiat aus seiner eigenen Dissertation.

Auf "Plagiatsjagd" - Eine Streitschrift erscheint am 12.9. im Atelier Verlag, 216 Seiten, 21 Euro