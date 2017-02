Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Josef Pühringer wurde immer wieder gefragt, wie lang er noch in der Politik bleibt – weil er kundgetan hat, nicht bis zum Ende der Amtsperiode, 2021, zu verweilen. Laut Informationen der Presse soll es nun an der Zeit sein. Am Donnerstag soll der langjährige Landeshauptmann seinen Rücktritt bekannt geben. In der ÖVP-Zentrale war zunächst niemand erreichbar.

Im Jänner wurde noch der 2. März kommenden Jahres als Abtrittstermin genannt. An diesem Tag vor 22 Jahren hat Pühringer das Landeshauptmann-Amt übernommen (mehr dazu hier). Der 67-Jährige selbst hat vor der Landtagswahl im Herbst 2015 erklärt, er werde nicht die gesamte Legislaturperiode (bis 2021) Landeshauptmann bleiben. Den Termin für die Amtsübergabe an seinen voraussichtlichen Nachfolger Landeshauptmannstellvertreter Thomas Stelzer nannte er aber nicht.

In einem Interview mit dem KURIER sagte Stelzer, dass er den Landeshauptmannsessel übernimmt, wenn Josef Pühringer seine Entscheidung bekannt geben wird. "Ich habe mich inhaltlich sehr, sehr stark vorbereitet." (Mehr dazu hier)