Michael Häupl erbte 1994 das Amt des Wiener Bürgermeisters und Landeshauptmanns von Helmut Zilk und wird zu Recht als „Urgestein“ bezeichnet. Josef Pühringer hat diese Zuschreibung ebenso verdient – immerhin steht er bereits seit fast 22 Jahre an der Spitze seines Landes.

Geboren wurde Josef Pühringer am 30. Oktober 1949 in Traun als Sohn eines Schneidermeisters.



Nach der Matura 1970 begann er an der Johannes Kepler Universität in Linz sein Jusstudium, das er 1976 abschloss.



Neben dem Stuidum war er als Religionslehrer tätig. Seine politische Karriere begann Pühringer 1973 als Stadtrat in Traun.

Seine Karriere im Landtag startete 1979, zehn Jahre später wurde er Umweltlandesrat unter Landeshauptmann Ratzenböck.

Seit dem 11. Februar 1995 ist Pühringer Landesparteiobmann der ÖVP und seit 2. März 1995 Landeshauptmann von Oberösterreich.

(Im Bild mit Wilhelm Molterer 1998)

Nach der Landtagswahl 2003 schmiedete Pühringer mit seinem Team das bundesweit erste Bündnis von Schwarz-Grün in einer Landesregierung, das 2009 seine Fortsetzung fand.



Er beschreibt sich selbst als zielstrebig, teamfähig, aber auch ungeduldig. Sein großes Gewicht in der Bundes-ÖVP spielt der Landeshauptmann, der ein "Landesmanager" und kein "Landesvater" ist, selten öffentlich aus.



2015 hat er seine Partei erneut in die Landtagswahl geführt und auch gewonnen - allerdings mit deutlichen Verlusten.

Mit den Grünen hätte Pühringer nicht die Mehrheit im Landtag erreicht. Deshalb hieß der neue Juniorpartner FPÖ. Vize-Lanceschef wurde Manfred Haimbuchner.

Trotzdem gilt Pühringer noch immer als Fels in der Brandung. Mit Häupl in Wien, Pröll in Niederösterreich und Niessl im Burgenland zählt er zur Riege der weißen Elefanten in der Landespolitik.