Nur ein Bewerber für die Nachfolge Pilnaceks im Justizministerium

Interne Umbrüche

Die Sektion hat turbulente Zeiten durchlebt. 2020 hat Justizministerin Alma Zadić die „Supersektion Strafrecht zweigeteilt – Grund waren schwere Vorwürfe des politischen Drucks auf die WKStA, gefolgt von justizinternen Zerwürfnissen.

Pilnacek, der die Supersektion zuvor zehn Jahre lang geleitet hatte, setzte sich unter sechs Bewerbern als bester Kandidat für die neue Sektion Legistik durch, Chefin der Sektion Einzelstrafsachen wurde Barbara Göth-Flemmich. Im Februar 2021 führten neue Vorwürfe zur Suspendierung Pilnaceks.

In Folge dessen wurde Christian Manquet, langjähriger Spitzenbeamter im Ministerium, mit der Leitung betraut. Manquet ist Ende Jänner in Pension gegangen, danach hat der dienstälteste Abteilungsleiter übernommen – und zwar Friedrich Zeder, Leiter der Abteilung „strafrechtliche Nebengesetze und multilaterale Zusammenarbeit in Strafsachen“. Zeder ist zudem Honorarprofessor am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Uni Wien.

Wie der KURIER bereits Ende Jänner berichtete, soll Zeder auch Interesse an einer dauerhaften Sektionsleitung signalisiert haben. Ob er der eine Bewerber ist, war vorerst nicht zu eruieren. Das Besetzungsverfahren läuft noch.