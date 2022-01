Nummer 25: Was man vom ÖVP-U-Ausschuss erwarten kann

Die Fraktionsführer Jan Krainer (SPÖ) und Stephanie Krisper (Neos) betonten im Vorfeld, dass es darum gehe, „systemische Korruption“ in der ÖVP offenzulegen. „Diese Kanäle bestehen nach wie vor“, meinte Krisper. Es seien nur Köpfe ausgetauscht worden. Was die Opposition ärgert: Man bekomme diesmal zu viele Akten geliefert. Vergangenes Jahr waren es bekanntlich zu wenige, der VfGH musste einschreiten. Nun geht die ÖVP wohl auf Nummer sicher – was ebenso für Unmut sorgt.

Die Volkspartei fordert ihrerseits, dass der Fairness halber alle Parteien Inseratenvergabe, Postenbesetzungen und Förderungen offenlegen sollen. „Parteien dürfen nicht untersucht werden von einem Untersuchungsausschuss und was die SPÖ inseriert, wird schon gegenüber dem Rechnungshof offengelegt“, antwortete Krainer. Das macht der Rechnungshof aber prinzipiell bei allen.