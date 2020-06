Wahlkampf wird zur Schlammschlacht

Beim Rennen Richtung Kanzleramt rempeln einander SPÖ und ÖVP immer öfter an; schließlich wollen beide Erste werden (siehe auch unten). Nun beschuldigen die Schwarzen die Roten, sich unerlaubter Methoden zu bedienen. Die ÖVP mutmaßt, die SPÖ pumpe mehr Mittel in den Wahlkampf, als erlaubt sind – Partei-Doping quasi.

Um diesen Vorwurf zu untermauern, hat ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch die Ausgaben für die Wahlwerbung seiner Partei grob aufgeschlüsselt. Das gesetzliche Limit für die Wahlkampfkosten liegt bei sieben Millionen Euro. Der Parteimanager sagt, die ÖVP werde sich daran halten.

Von den sieben Millionen Euro würden zwei Millionen für den Wahlkampf der Landesparteien verwendet; je eine Million fließe in Veranstaltungen und Give-aways (Kugelschreiber, Feuerzeuge, Folder etc.). Rund 1,4 Millionen Euro würde die Plakatwerbung (3000 Stück) kosten. Und etwa 1,6 Millionen Euro seien für Inserate, Spots und Online-Werbung budgetiert.

Die SPÖ gebe hingegen allein bei den Plakaten in etwa doppelt so viel aus wie die ÖVP, sagt Rauch. Wie begründet er seine Schätzung? Die SPÖ würde mehr affichieren (4500 bis 5000 Stück) – und die Sujets würden länger hängen als jene der Volkspartei. Die Roten inserierten zudem sehr viel. Was verlangt die ÖVP nun? Rauch: „Ich fordere, dass sich alle an die gesetzliche Beschränkung halten.“ Alle Parteien sollten ihre Ausgaben offenlegen – jetzt, nicht erst 2014, wie gesetzlich vorgesehen ist. Die ÖVP geht übrigens davon aus, dass auch das Team Stronach mehr als sieben Millionen Euro in Wahlwerbung investiert.