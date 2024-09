Doskozil: "Natürlich ist ein Minus eine schwierige Situation"

Aus burgenländischer Sicht werde alles dafür getan, die zwei Mandate zu halten, betonte er im APA-Interview. Was Bundesparteichef Andreas Babler anbelangt, schlug er versöhnliche Töne an. Bei einem Minus müsse man über Dinge diskutieren, Bablers sofortigen Rückzug forderte er aber nicht.

Die Landespartei unternehme auch alles für ein positives Ergebnis: "Wir sind mit im Boot, weil wir alles dafür tun, unsere zwei Mandate zu halten, damit unsere Kandidaten mit unserer burgenländischen Politik nach Wien fahren können." Überrascht habe ihn der "Zwischenruf" der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures zum Entwurf des Wahlprogramms, da sie in der Vergangenheit andere ermahnt habe. Welche Taktik dahinterstehen könnte, wolle er nicht beurteilen.

Doskozil will Absolute im Burgenland verteidigen

Doskozil selbst will bei der Landtagswahl im Jänner die Absolute der SPÖ im Burgenland verteidigen und die "Koalition mit der Bevölkerung" fortsetzen. "Stabilität in der Themenlandschaft und beim Budget, darauf kann sich die Bevölkerung verlassen", kündigte der Landeshauptmann dazu an. Viele Vorhaben seien bereits umgesetzt worden, verwies er etwa auf die Themen Gesundheit und Pflege, den Gratiskindergarten oder den Mindestlohn. Für den Herbst kündigte er noch ein Modell für eine Energiepreisgarantie an und auch beim Wahlkampfauftakt werde man "noch etwas auf den Tisch legen".