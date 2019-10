Brexit, Baileys-Blockade und die Angst vor dem Bürgerkrieg

„Die Grenze? Da müssen sie schon ein Stückchen näher kommen!“ Piedar Carpenter erlaubt sich diesen Scherz gerne bei seinen Gästen aus dem Ausland. Der altgediente Beamte des irischen Außenministeriums steht am Rand der Landstraße und deutet auf das kleine Bächlein, das dort vorbeifließt: „Das ist die Grenze, zumindest ungefähr.“

Wie die genau verläuft, das wissen im Örtchen Ravensdale die Bauern, deren Felder sie durchtrennt. Wo hier Irland anfängt und das britische Nordirland aufhört, lässt sich für einen nicht Ortsansässigen nur erahnen. Zumindest sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen hier in Meilen und dort in Kilometer angeschrieben. „Die Grenze verläuft auf sehr seltsame Weise“, erläutert Carpenter, „einmal ist man hier und einmal drüben.“ Genau deshalb sei sie kaum zu kontrollieren, ein Grenzposten auf jedem der Hunderten Landstraßen und Feldwege: „Das kriegen Sie nie dicht.“ Selbst in den Jahren des Bürgerkrieges, als britische Soldaten Betonblöcke auf die Landstraßen stellten, sie daneben mit der Maschinenpistole im Anschlag, selbst damals gab es Schleichwege über diese Grenze, und die benützten Schmuggler wie auch die Terroristen der katholischen IRA.