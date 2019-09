Britische Unternehmen: Stimmung ist im Keller

Im Ringen um den Brexit hatten sich Premierminister Boris Johnson und die Opposition in der vergangenen Woche einen heftigen Schlagabtausch im Unterhaus geliefert. Johnson will Großbritannien am 31. Oktober notfalls auch ohne Abkommen aus der EU führen. Für die Wirtschaft ist dies das Schreckens-Szenario. Allerdings zwingt Johnson ein kürzlich von der Opposition durchgesetztes Gesetz, eine erneute Verschiebung zu beantragen, sollte ihm keine Einigung mit der EU gelingen.