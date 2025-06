Norbert Wess: Anwalt, Beistand, Freund - von Grasser, Benko & Co.

Warum er großteils nicht geständige Mandanten hat: Das sei eine Typ-Frage, sagt er: „Wenn man der Typ Anwalt ist, der gerne verteidigt und Ungereimtheiten aufzeigt, dann ist man da eher nachgefragt. Gerade im Wirtschaftsstrafrecht ist vieles nicht weiß oder schwarz, sondern in Grauschattierungen.“

In Wirtschaftsstrafsachen würde eine Ausweitung der Diversion „sehr zur Verfahrensbeschleunigung beitragen“, sagt Wess – und er würde, so der zweite Punkt, die Obergrenze beim Schaden streichen. „Ich halte es für denkbar, dass auch Sachverhalte mit einer Million Euro diversionell erledigbar sein könnten und andere, mit 100.000 Euro, nicht.“ Je nachdem, ob es auch eine „persönliche Bereicherung“ gab.

Die Diversion würde Wess gerne in zweierlei Hinsicht ausweiten: Erstens solle ein Beschuldigter, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, die Diversion im Ermittlungsverfahren selbst beantragen können. Eine Diversion bedeutet, dass ein Beschuldigter keine Strafe, sondern (in vielen Fällen) eine Geldbuße bekommt. Derzeit muss das Angebot von der Staatsanwaltschaft kommen, und sie ist nur bei Delikten mit einem Strafmaß von bis zu fünf Jahren oder bei Vermögensdelikten mit Schadenssummen von bis zu 300.000 Euro möglich.

Der Arbeitsaufwand im Signa-Verfahren „ist sehr intensiv. Wir haben ein Team, das täglich daran arbeitet. Der Akt wächst sehr schnell an, pro Woche kommen 100 bis 120 neue Ordnungsnummern dazu, manche haben mehr als 100 Seiten.“

Wirtschaftskriminelle sollen sich also „frei kaufen“ können? Wess hinterfragt, ob Haft im Wirtschaftsstrafrecht immer die sinnvollste Sanktion sei – am Ende des Tages, so der Verteidiger, gehe es bei der Haft ja darum, die Gesellschaft vor einer Person zu schützen. „In einem aufgeklärten Rechtsstaat muss man die Frage stellen, ob ich nicht auch andere Sanktionsformen finde, die eine wirkliche Strafe für den Betroffenen darstellen und pro futuro andere von der Tat abhalten.“

Zum Beispiel? „Statt fünf Jahren Haft siebeneinhalb Jahre karitative Dienste.“

Wirtschaftsstraftäter seien „keine Heiligen“, aber „gerade Unternehmer stehen oft vor extrem schwierigen Entscheidungen“, sagt Wess und schildert im Podcast den Fall eines Mandanten, dem ein Angebot gemacht worden sei: Seine Firma wäre zwei Jahre lang bestens mit Aufträgen ausgelastet gewesen, im Gegenzug hätte er Studien in einem Drittland in Auftrag geben sollen – was sich nach Kick-back angefühlt habe.

„Es gehört viel Mut dazu, sich in die eine oder andere Richtung zu entscheiden“, sagt Wess und betont: „Für mich sind diese Leute bis zu einem gewissen Grad keine Schwerstverbrecher. Ich sehe mehr die Situation, die dazu führt.“

Beim medialen Umgang mit Strafverfahren sieht Wess eine „negative Entwicklung“, die der Technik geschuldet sei, wie er sagt: „Medien berichten in einem Tempo, wo du keine Chance mehr hast auf Richtigstellung.“ Die Unschuldsvermutung gehe „den Bach hinunter“.

Medien seien in einem Rechtsstaat „extrem wichtig als Public Watchdog, der aufpasst, dass Behörden nichts unter den Tisch fallen lassen.“ Aber, so sein „provokanter Standpunkt“: „Sobald ein Ermittlungsverfahren begonnen hat, glaube ich nicht, dass es den Watchdog braucht.“

Ein „Berichtsverbot“ stellt er sich so vor: Die Behörde solle nur bestätigen, dass es Ermittlungen gibt – mehr nicht. Sobald die Gerichtsverhandlung beginnt, gilt ohnehin der Grundsatz der Öffentlichkeit und Unmittelbarkeit. Derzeit darf jeder Verteidiger im Interesse seines Mandanten jederzeit Aktenteile an die Medien weitergeben. Wess: „Das könnte man in der Strafprozessordnung ändern – zu einem Verbot der Veröffentlichung, wie es ursprünglich im Gesetz geplant war.“