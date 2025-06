Leben in Haft: "Man stirbt innerlich ab"

Karl-Heinz Grasser verbüßt seit Montag in der Justizanstalt Innsbruck seine Haftstrafe in der Buwog-Causa.

Das könne in zwei Richtungen gehen: Die einen würden in eine phlegmatische Haltung verfallen, „innerlich absterben“, schildert die Psychologin. „Sie stehen in der Früh auf, gehen abends schlafen, und dazwischen ist nichts.“

Gaupmann schildert es in „Phasen“. Wer zum ersten Mal ins Gefängnis kommt, stehe unter einer Art „ Haftschock “ – den erlebe jeder auf seine Art. „Manche funktionieren einfach nur, gehen hinten nach, fügen sich, sind ganz still. Auf die muss man achten.“ Das Verstummen könne ein Anzeichen für Suizidgefährdung sein. Um jene, die viel reden – mitunter auch einmal auszucken – müsse man sich weniger Sorgen machen.

Haftübel

Deshalb müsse man dafür sorgen, dass Häftlinge eben nicht 23 Stunden (bei einer Stunde Bewegung im Freien) in der Zelle sitzen, sondern sich im Rahmen von Sozialarbeit um sie „kümmern“, sie beschäftigen, ihnen Sinn und Perspektive geben.

Gaupmann tritt der Geisteshaltung in der Bevölkerung, dass Straftäter im Häfn „verhätschelt“ würden, scharf entgegen: „Ich verstehe das menschliche Bedürfnis nach Vergeltung. Wer jemanden verletzt, gehört weggesperrt, dem soll es schlecht gehen. Aber das ist zu kurz gedacht. Irgendwann kommt er wieder frei und macht da weiter, wo er aufgehört hat.“

In der Gefängnispsychologie komme es deshalb darauf an, die Bedürfnisse zu verstehen, die zur Straftat geführt haben, „und diese dann in andere Bahnen zu lenken“, erklärt sie. Nur so könne man eine Verhaltensänderung bewirken. Die Formel: „Täterarbeit ist Opferschutz.“