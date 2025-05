Alltag mit der Fußfessel: "Man ist sein eigener Kerkermeister"

Aber es spricht noch mehr für die Reform, wie Thomas Marecek , Sprecher des Vereins Neustart erklärt: „In Hinblick auf Resozialisierung ist die Ausweitung sinnvoll. Mit der Fußfessel behält man seine Wohnung, seinen Job, bleibt in seinem familiären und sozialen Umfeld.“

Garten und Pool sind tabu

Die Entscheidung, ob der elektronisch überwachte Hausarrest genehmigt wird, trifft die Justizanstalt – und die übernimmt auch die Überwachung. So wird die Wohnung vermessen und mit Sendern ausgestattet, um sicherzustellen, dass sich der Häftling nur in den genehmigten Räumlichkeiten aufhält.

Garten, Terrasse oder Pool werden in der Regel ausgeschlossen, Rauchern kann im Freien ein halber Meter Abstand zur Hausmauer eingeräumt werden. Überwacht werden kann auch per GPS-Signal. Hinzu kommen unangekündigte Hausbesuche und Alko-Tests. Die Grenze liegt bei 0,5 Promille, es kann aber auch ein komplettes Alkoholverbot auferlegt werden.

Die Betreuung liegt wiederum beim Verein Neustart. Zweiwöchentlich wird ein „Aufsichtsprofil“ erstellt und klar festgelegt, an welchen Tagen um wie viel Uhr sich der Fußfessel-Träger wo aufzuhalten hat; etwaige Termine wie Arztbesuche werden berücksichtigt. Wer die Regeln bricht, kann die Fußfessel verlieren – und muss wieder ins Gefängnis. So geschehen bei Hannes Kartnig, früherer Sturm Graz Präsident, im Jahr 2014, weil er bei einem Essen in einem Nobelhotel erwischt wurde.

Mit der Reform soll künftig ein Recht auf „Aufenthalt im Freien“ verankert werden. Diesen gab es derzeit nur nach Genehmigung der Justizanstalt – im Ausmaß von einer Stunde pro Tag, drei Stunden am Wochenende; aber pro Woche in Summe nicht mehr als zehn Stunden.