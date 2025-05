Erweitertes Recht auf Fußfessel soll die Gefängnisse entlasten

Heute, Dienstag, verkündet Finanzminister Markus Marterbauer in seiner Budgetrede im Parlament, in welchen Ressorts wie viel gespart werden muss. Bis in die späten Abendstunden wurde in der Koalition noch an den Details gefeilt.

Der Beitrag, den das Justizministerium zur Budgetkonsolidierung leisten will, hat es in sich: Wie der KURIER aus Verhandlerkreisen erfuhr, ist eine umfassende Reform des Strafvollzugs geplant.

Enthalten sind Maßnahmen, die sich schon mehrere Regierungen (erfolglos) vorgenommen haben – darunter die Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrests.