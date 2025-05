Justiz: Sparkurs angesichts hoher Einnahmen "nicht hinnehmbar"

Gerade in der Justiz wäre ein Sparkurs für viele aber nicht nachvollziehbar. Schließlich ist Österreich das einzige Land in der EU, in dem sich die Justiz selbst finanziert. So steht es in einer Studie des Europarates, die im Herbst veröffentlicht wurde. Österreich sticht mit dem höchsten Prozentanteil an Gerichtsgebühren relativ zum Justizbudget hervor – mit 117 Prozent. Deutschland hat 45 Prozent; der Median aller teilnehmenden Länder liegt bei 15 Prozent.

Allerdings: In der Studie wurde u. a. der Strafvollzug ausgelassen. Die CEPEJ (Commission for the Efficiency of Justice) kalkuliert im Grunde nur mit den Einnahmen und Ausgaben, die mit der Rechtsprechung zu tun haben – auch zur besseren Vergleichbarkeit zwischen den Staaten.

Erhöhung um 23 Prozent

Laut Justizministerium beträgt der Eigendeckungsgrad – wenn man alle Ausgaben berücksichtigt – im Vorjahr nur 45 Prozent. Was immer noch sehr hoch ist. Und heuer noch höher werden dürfte.

2024 betrugen die Einnahmen aus Gerichtsgebühren rund 1,05 Milliarden Euro. Mit 1. April wurden die Gebühren um 23 Prozent angehoben. Eine einvernehmliche Scheidung kostet jetzt 384 Euro (vorher 312) an Gerichtsgebühren. Bei einem Zivilverfahren mit einem Streitwert von 210.000 Euro fallen 7.661 Euro an (vorher 6.227).