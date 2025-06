Seine Mandanten kennt ganz Österreich, einer davon sitzt in Haft, der andere in U-Haft, eine Mandantin kennt die monatelang in U-Haft und wartet auf ihren nächsten Prozess. Ihre Namen: Karl-Heinz Grasser, Rene Benko und Sophie Karmasin. Sein Name: Norbert Wess.

Am 56. Milchbar-Tresen sprechen Christian Böhmer, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager nicht über Anwälte, sondern mit einem der gefragtesten Strafverteidiger des Landes.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.