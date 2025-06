Causa Pilnacek – eine unendliche Geschichte

Losgetreten hat das Ganze der Ex-Abgeordnete Peter Pilz , der in seinem Buch über ein „Mordkomplott“ spekuliert.

Vorwürfe rund um den Verbleib des Laptops gibt es gegen Pilz selbst sowie eine frühere Freundin Pilnaceks und einen Journalisten. Hierzu hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt und, wie es auf KURIER-Anfrage am Montag hieß, vor einigen Wochen einen Vorhabensbericht abgeschickt. Dieser ist mittlerweile schon im Justizministerium eingelangt.

Das Vorhaben an sich (Anklage oder Einstellung) wird in diesem Stadium klarerweise nicht kommuniziert; dass der Sprecher in St. Pölten aber nicht einmal verrät, um welche Delikte es konkret geht, ist neu. „Einige“, heißt es nur.

Allen beteiligten Stellen (und das sind, wie Sie auf diesen wenigen Zeilen lesen, viele) ist beim Stichwort „Pilnacek“ schon eine leichte Anspannung anzumerken. Ein Ende ist jedenfalls nicht so schnell in Sicht.