U-Ausschuss: Aufklärung oder reine Polit-Show?

Ibiza: Nach dem Ibiza-Skandal rund um den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wurde auf Verlangen von SPÖ und Neos zwischen Jänner 2020 und September 2021 die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung untersucht. Wegen einer in diesem U-Ausschuss getätigten Falschaussage musste sich Ex-Kanzler Kurz vor Gericht verantworten.

Mit dem aktuellen FPÖ-U-Ausschuss nehmen die Debatten über eine Reform dieses Kontrollinstruments wieder an Fahrt auf. Etwa über eine Live-Übertragung der Sitzungen. „Früher war ich skeptisch, weil sie dadurch noch wohl mehr für parteipolitische Inszenierung missbraucht werden können“, so der Experte. Heute überwiegen aber für ihn die Vorteile: „Die Bürger können sich selbst ein Bild von den Sitzungen machen, ohne auf Nacherzählungen angewiesen zu sein.“

Vorsitz-Frage

Leidenschaftliche Debatten gibt es auch um den Vorsitz, der in der Hand des Nationalratspräsidenten liegt. Zuletzt war Wolfgang Sobotka (ÖVP) in dieser Funktion parteipolitische Befangenheit vorgeworfen worden. Weshalb immer wieder der Ruf laut wird, den Vorsitz Richtern zu übergeben. Filzmaier hat Bedenken: „Der U-Ausschuss ist ein Instrument der Volksvertretung. Die Übertragung des Vorsitzes an einen Richter würde die Gewaltenteilung durchbrechen. Damit würde man die Büchse der Pandora öffnen.“ Zudem würde erst recht wieder der Eindruck entstehen, beim U-Ausschuss handle es sich um einen Gerichtsprozess.

Potenzial sieht Filzmaier hingegen bei der Ladung der Auskunftspersonen: „Es sollten eigentlich jene aussagen, von denen der größte Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. Das müssen nicht zwangsläufig hochrangige Politiker sein. Dennoch hat es sich zuletzt eingebürgert, vorzugsweise das Who is Who der heimischen Innenpolitik vorzuladen.“