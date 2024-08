"Viel weitergegangen": Totschnig zufrieden mit seiner Amtszeit

Im Regierungsprogramm 2020-2024 hatten ÖVP und Grüne eine Herkunftskennzeichnung bei Milch, Eiern und Fleisch in der Gemeinschaftsverpflegung (u.a. Kantinen) und bei verpackten Lebensmitteln angekündigt. Seit September 2023 ist die Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung verpflichtend umgesetzt, bei verarbeiteten Lebensmitteln gab es aber bisher keine Einigung. Unter anderem soll für Konsumenten erkennbar sein, aus welchem Land Wursthersteller ihr Fleisch beziehen.

Für Schweineställe, die vor 2013 errichtet wurden, will die ÖVP eine Frist bis 2036, für nach 2013 gebaute bis 2040. "Der Vorschlag der Grünen ist überschießend und für die Betriebe nicht möglich", kritisierte Totschnig. Die Übergangsfrist müsse machbar für die Schweinebauern sein, ansonsten müsse man "künftig rund zwei Drittel des Schweinefleisches irgendwoher importieren". Entweder gebe es "einen Kompromiss mit den Grünen" oder die nächste Regierung müsse "eine Regelung finden", so der Landwirtschaftsminister.

Als "Wermutstropfen, wo man weit auseinanderliegt", bezeichnete der Minister das EU-Renaturierungsgesetz. Umweltministerin Leonore Gewessler habe mit ihrem Alleingang in Brüssel "Rechtsbruch begangen". Es sei beim Renaturierungsgesetz "die Katze im Sack gekauft" worden, weil nicht bekannt sei, wer betroffen ist. Totschnig will sich nun "dafür einsetzen, negative Auswirkungen für die Betroffenen zu verhindern".

In den kommenden Wochen steht auch noch der Beschluss des Erneuerbaren-Gas-Gesetzes auf der Agenda. "Wir sind den Forderungen der SPÖ vollumfänglich nachgekommen, damit sie bei der 2/3-Materie auch mitstimmt", sagte Totschnig. Es liege nun an der SPÖ. "Sie müssen zeigen, ob sie es ernst mit dem Klimaschutz meinen."

"Im Lebensmittelhandel muss man ganz genau hinschauen"

Scharfe Kritik an den heimischen Lebensmittelhändlern - wie von seiner Vorgängerin Köstinger mehrfach geäußert - will Totschnig nicht anbringen. "Grundsätzlich pflegen wir eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem Handel, denn es ist besser, Dinge anzusprechen, wenn Missstände vorherrschen." Spar, Rewe (u.a. Billa, Penny), Hofer und Lidl verfügen in Österreich zusammen über einen Marktanteil von über 93 Prozent und haben dadurch eine große Verhandlungsmacht gegenüber österreichischen Lebensmittelproduzenten und Bauern. Vier von zehn befragten Lieferanten, die an große Supermarktketten liefern, sind nach eigenen Angaben von sogenannten "schwarzen Klauseln" betroffen, geht aus der im Vorjahr veröffentlichten 269-seitigen Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hervor. Zu den "schwarzen Praktiken" gehören unter anderem einseitige Vertragsänderungen, Zahlungen ohne eine Verbindung zu Lieferungen und Zahlungen für unverschuldeten Qualitätsverlust.

"Bei der hohen Konzentration im Lebensmittelhandel muss man ganz genau hinschauen. Mir ist wichtig, dass sich betroffene Bäuerinnen und Bauern beim Fairness-Büro melden", sagte Totschnig. Im Rahmen der EU-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken ist im Frühjahr 2022 das "Fairness-Büro" als weisungsfreie Ombudsstelle im Landwirtschaftsministerium eingerichtet worden. Kritik übte der Minister an den Rabattschlachten im Handel. "Minus 25-Prozent"-Aufkleber und Warengruppenrabatte seien "ein falsches Signal".