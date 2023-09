Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel: Das sagen die Kantinen-Betreiber

Die seit 1. September geltende Herkunftskennzeichnung von Frischfleisch, Eiern und Milchprodukten wird in Großküchen und Kantinen oftmals via Aushang mit allgemeinen Herkunftsländer-Prozentangaben ausgeschildert - anstatt am täglichen Speiseplan. Kantinenbetreiber verweisen auf organisatorische Gründe für dieses Vorgehen.