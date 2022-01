Neue Wertekurse zu Antisemitismus

Ziel der Kurse sei es, "die Geschichte jüdischen Lebens in Österreich sowie auch die Verantwortung Österreichs in Zusammenhang mit dem Holocaust" zu vermitteln. Zudem soll in den Kurseinheiten klargemacht werden, dass "Diskriminierung von Jüdinnen und Juden, die Leugnung, Verharmlosung und das Gutheißen nationalsozialistischer Verbrechen in Österreich per Gesetz verboten sind und geahndet werden".