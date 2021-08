Kampf gegen Antisemitismus: Simon-Wiesenthal-Preis erstmals ausgeschrieben

Für Oskar Deutsch ist der "Preis für die gesamte Republik und über die Grenzen hinaus, für die jüdische Gemeinschaft von Bedeutung". Wiesenthal kämpfte "gegen die Ignoranz, half maßgeblich, Täter auszuforschen". Er sei viel mehr als der oft zitierte "Nazijäger" gewesen. "Er setzte sich gegen jede Form von Diktatur ein. Er war der Stachel im Fleisch der Vergessenspolitik", so Deutsch, der daran erinnerte, welcher Kritik Wiesenthal in der Kreisky-Zeit ausgesetzt war, weil er die Wiederaufnahme einstiger Nationalsozialisten in

öffentliche Ämter anprangerte.

"Menschen ermutigen, es Wiesenthal gleichzutun"

Der nach ihm benannte Preis schließe nun gleichsam den Kreis, zeige, das Anerkennen von Wiesenthals Wirken. "Er soll Menschen ermutigen, es Wiesenthal gleichzutun". Oskar Deutsch will mit allen Mitteln verhindern, dass es in Österreich wie in anderen europäischen Städten, jüdischen Mitbürgern nicht mehr möglich ist, mit Kippa auf die Straße zu gehen, da sie Anfeindungen und Übergriffe zu befürchten haben.

Für Wolfgang Sobotka könne die Politik nur Instrumente zur Verfügung stellen, viel wichtiger sei es indes, die Zivilgesellschaft zu ermutigen, gegen jedwede Form des Antisemitismus aufzustehen. Dies gelinge insbesondere durch Bildung, aber auch durch Zivilcourage im täglichen Leben. "Erst, wenn jeder bereit ist, aufzustehen wie beispielsweise bei jüdischen Witzen am Wirtshaustisch, dann wird etwas besser", so Sobotka.