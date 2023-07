Neue Ministerratsbeschlüsse zu Gas-Speicherung und Spendenabsetzbarkeit

"Die OMV treibt die Diversifizierung ihrer Gasbezugsquellen tatkräftig voran, welche das Gas aus Eigenproduktion und Zukäufen aus Norwegen sowie weitere LNG-Volumina beinhaltet", sagte dazu Konzernchef Alfred Stern. Konkret geht es um Kapazitäten von rund 40 Terawattstunden (TWh) Gas im Zeitraum von Oktober 2023 bis September 2026 und weitere 20 TWh im Zeitraum Oktober 2026 bis September 2028.

➤ Mehr zum Thema: Mehrere hundert Euro Ersparnis bei Gas möglich

Das Gasjahr läuft von Oktober bis September, Pipeline-Kapazitäten können gebucht und, wenn sie nicht gebraucht werden, auch weiterverkauft werden. Die Übernahmepunkte der OMV sind die Gas-Knotenpunkte Oberkappel in Oberösterreich (für Lieferungen aus oder über Deutschland) und Arnoldstein in Kärnten (für Lieferungen aus oder über Italien). Auf beiden Strecken kann per Schiff nach Europa geliefertes Flüssiggas (LNG) nach Österreich gebracht werden. Im Norden Europas gibt es auch eine Pipeline-Anbindung für norwegisches Gas, in Süditalien gibt es eine Pipeline-Anbindung nach Nordafrika.

Absetzbarkeit von Spenden wird ausgeweitet

Die steuerliche Regelung für die Absetzung von Spenden wird ausgeweitet und vereinfacht. In Zukunft sollen auch Spenden an Sportvereine und Bildungseinrichtungen steuerlich abgesetzt werden könne. Vereinfachungen soll es auch für den Bereich Kunst und Kultur geben. Das hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch vor dem Ministerrat angekündigt. Erwartet werde, dass sich das Entlastungsvolumen dadurch verdoppelt.