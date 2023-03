Österreichs Gasspeicher sind aktuell deutlich besser gefüllt

Stromverbrauch gesunken

Auch der Stromverbrauch ist 2022 im Jahresvergleich gesunken. Mit 64 TWh lag der Verbrauch 2022 um 1,9 TWh oder 2,8 Prozent unter dem Vorjahr. Dabei habe es im ersten Quartal noch Verbrauchssteigerungen gegeben, "der April war der erste Monat, wo wir eine Verbrauchsreduktion sehen konnten", sagte Mayer. Besonders hoch waren die Einsparungen im Oktober und November, einerseits aufgrund der milden Temperaturen, andererseits seien die Einsparungen aber auch die Sparaufrufe der Regierung und die hohen Strompreise zurückzuführen. Allein im Oktober und November wurde in Summe um 1 TWh weniger verbraucht, das entspricht bereits der Hälfte der Jahreseinsparung.

In der Stromerzeugung dominierte wie gewohnt die Wasserkraft mit 35,8 TWh, gefolgt von Gaskraftwerken mit 10,8 TWh. Die Windkraft und sonstige Erzeugung produzierten insgesamt 14 TWh Strom. Die Größenordnungen seien dabei relativ konstant und Varianzen in erster Linie naturgetrieben: "Wenn weniger Wasser da ist, produzieren die Wasserkraftwerke weniger", sagte Mayer. Konkret habe die Wasserkraft 2022 um 3,2 TWh weniger Strom erzeugt, auch deshalb weil auch Speicherkraftwerke hierzulande vor allem aus dem natürlichen Wasserzufluss produzieren, statt mittels Pumpe. Die Produktion in Gaskraftwerken kletterte um 220 Gigawattstunden (GWh), die Windkraft legte um 504 GWh zu, und die sonstige Erzeugung, die auch Photovoltaik enthält, lag um 309 GWh höher.

Insgesamt wurden um rund 2,2 TWh weniger Strom im Inland produziert, und um rund 1,2 TWh mehr importiert. Dem gegenüber stand ein um 1,9 TWh geringerer Verbrauch. Die Differenz wurde für Pumpstrom verwendet.